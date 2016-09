Film-Tips Juli 2016

Verräter wie wir

(Our Kind of Traitor)

Filmstart: 8.Juli



Noch eine Verfilmung eines berühmten britischen Romans erwartet uns diesen Sommer; diesmal handelt es sich um ein Werk des Meisters der Spionageliteratur: John le Carré. Ein britisches Paar (Ewan McGregor und Naomie Harris) will sich in dieser Kinofassung des 2010 erschienenen Thrillers von einer Ehekrise erholen, indem es sich in Marrakesch von den Verlockungen des Orients ablenken läßt. Blöd nur, daß der Mann eines Nachts in schlechte Gesellschaft gerät: Er säuft mit einem sympathischen Geldwäscher der Russenmafia (Stellan Skarsgård), der aus Angst um sein Leben aus der Organisation aussteigen will - und den Engländer darum ersucht, für ihn Kontakt mit seinem alten Freund aus dem britischen Geheimdienst aufzunehmen. Damit ist es natürlich nicht getan, weil ja im Krimi nie was einfach ist; und so kommt es zu einer aufregenden Odyssee aus Nordafrika Richtung London, über Berg und Tal, gejagt von mehreren interessierten Parteien. Regisseuse Susanna White (bisher nur durch "Eine zauberhafte Nanny - Knall auf Fall in ein neues Abenteuer" irgendwie aufgefallen) gelingt mit "Verräter wie wir" zwar nicht so ein filmisches Juwel wie "Dame König As Spion" - aber da war ja auch ein echter Klassiker von le Carré die Vorlage. Trotzdem gute Ferienunterhaltung. (ph)

