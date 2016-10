Film-Tips Oktober 2016

Inferno

Filmstart: 14. Oktober

Es ist nicht zu leugnen: Das große Dan-Brown-Fieber ist vorbei. Die Leute kaufen zwar weiterhin die Mystery-Verschwörungs-Thriller des amerikanischen Bestsellerschreibers und gehen mit ihm auf Bildungsreisen durch die Welt- und Kunstgeschichte - aber mittlerweile ist wohl klar, daß die Bücher, von "Illuminati“ über "Sakrileg" bis eben "Inferno", immer demselben Rezept folgen. Genauso wie ihre Verfilmungen, die zwar sehr routiniert von Ron Howard erstellt werden, aber auch keine wirklichen Überraschungen beinhalten. Zudem ist Hauptdarsteller Tom Hanks, der auch hier wieder den Historiker und Entschlüsselungsexperten Professor Robert Langdon gibt, zwar ein anerkannt begabter Schauspieler, der einen aber auch nicht mehr wirklich vom Hocker reißt, weil er in all seiner Bravheit eher dem Spielberg-Universum als der Thriller-Welt angehört.

Diesmal erwacht Langdon in einem Spital in Florenz, wo er mit der tausendfach erprobten Plot-Idee einer partiellen Amnesie (verursacht durch einen Streifschuß am Kopf) gelandet ist. Bevor er noch nachgrübeln kann, was eigentlich los ist, muß er sich mit Hilfe einer ebenso wohlgesonnenen wie feschen Ärztin (Felicity Jones) schon auf die Flucht vor einem Mordmädchen machen. Und dann einer Spur aus seiner Jackentasche folgen, die auf Dantes "Inferno" hinweist und ihn in wunderschöne florentinische Museen, durch ganz Italien und weißgottwohin noch führt, damit er die Hölle auf Erden verhindern kann. Ein irrer Milliardär (Ben Foster) will nämlich eine Seuche auf die Welt loslassen, um die Menschheit derart zu dezimieren, daß die Existenz auf dem Planeten endlich wieder lebenswert wird. Eigentlich keine schlechte Idee ... besser jedenfalls als dieser ganze Schema-F-Film, der ohnehin in ein paar Jahren permanent in den Feiertagsprogrammen des Fernsehens zu sehen sein wird. (ph)