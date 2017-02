Film-Tips Februar 2017

The Girl With All the Gifts

Filmstart: 10. Februar

Wir vom EVOLVER schauen uns ja bekanntlich jeden Zombiefilm an - wenn auch in letzter Zeit mit zunehmender Vorsicht. (Es muß ja nicht sein, daß Arnold über sein untotes Kind trauert, wo er doch früher schon mit ganz anderen Bedrohungen fertiggeworden ist.) Und wir wissen auch seit Romero, daß Filme mit stöhnenden, halbverwesten Menschenfleischfressern immer auch eine sozialkritische "Message rüberbringen" wollen; aber es ist halt ein Unterschied, ob der Vater des modernen Zombiegenres was über unsere Gesellschaft zu sagen hat oder irgendwelche Gutmenschen, die sich krampfhaft an die Meinungshoheit klammern.

Und so nähern wir uns dem Film "The Girl With All the Gifts" durchaus behutsam. Schließlich hat unter anderem "Spiegel Online" den mit Glenn Close, Paddy Considine und Gemma Arterton recht prominent besetzten Streifen (Zombies going Super-Mainstream?) gelobt, da muß man schon aufpassen. Die Geschichte der infizierten Menschen, die durch einen seltsamen Pilz zu "Hungries" werden, ist an sich noch nichts Neues. Die besondere Note ist nur die isolierte Schule für die pilzbefallenen Kinder, die liebend gerne Leute anknabbern wollen, durch die Infektion aber auch andere interessante Eigenschaften erhalten. Für die Lehrerin (Arterton) handelt es sich trotzdem um nette, wenn auch "andersbegabte" junge Menschen; der Soldat (Considine) mahnt zur Vorsicht; und die Ärztin (Close) seziert die Kleinen recht skrupellos, weil sie einen Impfstoff aus ihnen gewinnen will. Und dann ... ja, dann greifen die Hungries die Menschenenklave an, das Kernteam muß die Flucht durch ein postapokalyptisches London antreten, und die Sache wandelt sich zum "ganz normalen" Zombiefilm. Bis wir am Schluß die Lehre ziehen können, daß Kinder kleine Monster sind - schon deswegen, weil sie uns ablösen und einmal die Welt regieren werden, so oder so.

"The Girl With All the Gifts" ist also eine Coming-of-Age-Story, mit Blut und Beuschel. Und die schauen wir uns natürlich an. (ph)

