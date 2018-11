Film-Tips November 2018

Rememory

Filmstart: 9. November

Apropos Gedächtnis: Es ist nicht leicht für einen Film, in dem es um Erinnerungen geht, gegen ein absolutes Meisterwerk wie "Memento" zu bestehen. Nicht einmal dann, wenn "Game of Thrones"-Star Peter Dinklage darin die Hauptrolle spielt. Dessen Protagonist Sam Bloom hat bei einem Autounfall seinen Bruder verloren. Er saß zwar selbst auch im Wagen und erinnert sich an das traumatische Ereignis - aber wie weit kann man seinen Erinnerungen trauen? Genau: gar nicht. Alles, was wir in unseren Gehirnzellen abspeichern, ändert sich spätestens dann zum ersten Mal, wenn es vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis wandert. Und ab dann immer wieder, unzählige Male, durch neue Geschehnisse, die Erzählungen anderer (die meisten Erinnerungen an die eigene Kindheit sind durch die Geschichten von Eltern, anderen Verwandten und Freunden gefärbt). Bloom will also herausfinden, was wirklich los war. Was würde sich dazu besser eignen als das neue Gerät eines Erfinders namens Gordon Dunn (Martin Donovan), das Gedächtnisinhalte aus den grauen Zellen extrahieren und zur externen Betrachtung aufzeichnen kann? Doch bevor Bloom den (nicht unverrückten) Wissenschaftler kontaktieren kann, wird dieser ermordet. Also bietet der kleine Mann der Witwe kurzerhand an, den Fall mit Hilfe der Wundermaschine aufzuklären.

Was dabei herauskommt, ist ein Whodunit-Krimi mit zahlreichen philosophischen Exkursen und vielen Fallstricken für den Zuseher. Weil - wie sollte es anders sein? - man nicht nur seinem Gedächtnis, sondern auch anderen Leuten nicht trauen kann. Weil mit jeder aufgedeckten Erinnerung eine neue Identität auftaucht, etc. pp. Das klingt nach einem interessanten Ansatz, funktioniert aber nur teilweise, da es Filme wie "Memento" eben nur einmal pro Jahrzehnt gibt. An die anderen kann man sich irgendwann einfach nicht mehr erinnern ... (ph)