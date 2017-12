Film-Tips Jahreswechsel 2017/2018

The Commuter

Filmstart: 12. Januar

Als Pendler steht man oft vor schwierigen Entscheidungen: Soll man das Trampel zwei Sitze weiter, das seit einer halben Stunde grenzdebiles Zeug in sein Handtelefon brüllt, mit einem gezielten Faustschlag zum Schweigen bringen? Empfiehlt es sich, der Mutter mit den zwei verzogenen und dauerquietschenden Bälgern in einen anderen Waggon auszuweichen - oder erwartet einen dort nur more of the same? Und will man all die anderen Bereicherungen wirklich als solche empfinden oder bewahrt man sich einen Blick für die Realität?

Liam Neeson hat es als Versicherungsmakler im neuen Düsterpsycho-Thriller "The Commuter" von Regisseur Jaume Collet-Serra - der den Schauspieler schon in Frühpensions-Action-Streifen wie "Unknown Identity", "Non Stop" und "Run All Night" einen dritten (Kino-)Frühling erleben ließ - mit einem ähnlichen Problem zu tun. Da setzt sich doch im Zug eine Dame mit verdächtigen Mundwinkeln (Vera Farmiga) zu ihm und bietet ihm eine Belohnung an, falls er es schafft, mit Hilfe von zwei eher rätselhaften Hinweisen einen Passagier ausfindig zu machen, der nicht zu den üblichen Pendlern gehört. Gelingt ihm dies jedoch vor Erreichen des Endbahnhofs nicht, dann ist das Leben vieler Menschen gefährdet ... Hmmm. Wer Neeson heutzutage mit einem so fragwürdigen Angebot kommt und ihn in kriminelle Machenschaften verwickeln will, der muß mit Konsequenzen rechnen. Und die gibt es hier dann auch, und zwar durchaus nervenkitzelnd und überzeugend präsentiert. Patrick Wilson und Sam Neill überzeugen dann auch noch in Nebenrollen und machen den Kinobesuch zu einem attraktiven Angebot. (ph)