Film-Tips April 2018

3 Tage in Quibéron

Filmstart: 13. April

Ein Interview mit einer Schauspielerin ist vielleicht nicht der allerdramatischste Aufhänger für einen Spielfilm. Doch wenn besagte Schauspielerin die legendäre Romy Schneider in der letzten Phase ihrer Karriere ist, gewinnt die Sache schon an Interesse. In der Tat ist "3 Tage in Quiberon" so ziemlich das Eleganteste und Spannendste, was je zum Fall Schneider auf eine Filmleinwand kam. Ausgangspunkt ist ein reales Interview, das "Stern"-Reporter Michael Jürgs 1981 in einem Sanatorium mit dem Weltstar geführt hatte und in dem Schneider viel von ihrer depressiven Persönlichkeit preisgab. Der Star war schon damals schwer alkohol- und tablettensüchtig, doch immer noch von magnetischem Charisma. Ein knappes Jahr und den Unfalltod ihres Sohnes später sollte Romy Schneider nicht mehr am Leben sein.

Der Film, den Emily Atef über dieses Interview gedreht hat, ist spannend von der ersten bis zur letzten Sekunde, in betörenden Schwarzweiß-Cinemascope-Bildern virtuos gefilmt und lebt von seinen rollendeckenden Darstellern. Marie Bäumer sieht Schneider nicht nur frappierend ähnlich, sondern trifft auch deren wienerisch weichen Tonfall bis in die feinste Nuance, Robert Gwisdek gibt einen faszinierenden Kotzbrocken von Journalisten, und Bigit Minichmayr ist als Jugendfreundin Schneiders ohnehin eine Luxusbesetzung. Natürlich hilft es, wenn man Romy Schneider mag oder sich zumindest für sie interessiert, doch kaltlassen wird dieses Porträt einer Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs auch sonst niemanden. (HL)