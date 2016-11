Film-Tips November 2016

Paterson

Mit Jim Jarmusch ist das so eine Sache: So gut wie jedes Mal, wenn ich in einem seiner Filme sitze, bin ich hin und weg. Doch wenn ich nach einer Liste meiner Lieblingsregisseure gefragt werde, taucht Jarmuschs Name kaum je auf. Liegt es daran, daß seine Filme so schwebeleicht und fluffig daherkommen, daß man sie beim Verlassen des Kinosaales nur noch als angenehmen Hauch in Erinnerung hat? "Paterson" sollte dies jedenfalls nachhaltig ändern. Es ist so etwas wie der paradigmatische Jim-Jarmusch-Film schlechthin. Nichts scheint hier zu "passieren", und doch stecken diese 123 Minuten voll von Leben, atmen subtilen Humor, optischen Witz und entspannte Lebensklugheit. Es geht um sieben abgezählte Tage im Leben eines Busfahrers, der nicht nur Paterson heißt, sondern auch im gleichnamigen Ort in New Jersey lebt. Jeden Morgen erwacht er an der Seite seiner liebevoll versponnenen Frau, geht seiner Arbeit nach, genehmigt sich ein Bierchen in der Stammkneipe und führt die familieneigene Buldogge äußerln. That´s it aber auch schon, vielleicht abgesehen von der Tatsache, daß Paterson hobbymäßig Gedichte schreibt, die wie von Zauberhand kalligraphiert auch auf der Leinwand erscheinen. Wo soll man beginnen beim Beschreiben dessen, was diese Nicht-Geschichte so unwiderstehlich macht? Ein Beispiel muß genügen: Zu Beginn ist in einer Traumerzählung von Zwillingen die Rede, und mit einem Mal scheint es in Patersons Umgebung von Zwillingen nur so zu wimmeln - wenn man genau genug hinsieht. So ist der ganze Film. Wer ihn versäumt, bringt sich um eines der schönsten Kinoerlebnisse des Jahres. (HL)