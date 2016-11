Akzente_ Roovie - The Rookie Movie Festival

Das war ROOVIE 2016

"Film ab!" hieß es am 6. Oktober im Schikaneder-Kino & -Café. Im Rahmen des ROOVIE Movie-Festivals wurde dort die nächste Generation der Tarantinos und Hitchcocks präsentiert. Alles in allem ein gelungener Abend mit toll inszenierter Performance und feiner Aftershow ...

Die Filme der jungen Medienschaffenden der Lehrlingsschmiede Weidinger & Partner spielten an diesem Abend die Hauptrolle. Gezeigt wurden vier Kurzfilme von 12 bis 20 Minuten Länge sowie der Siegerfilm des Vorjahres, SYM BIOS, der beim Publikum für gruselige Flashback-Momente sorgte.

Von der ersten Minute an ging es heiß her - mit dem Film CRAVING, der mit einem sehr guten und authentischen Antagonisten überzeugte. Danach folgte LAST LIGHT, das trotz dramatischer Rückschläge bei der Produktion das Licht der Leinwand erblickte. Weiters bekam das Publikum NOPE zu sehen - ein sehr humorvolles Werk mit einer guten Darstellerkombination im Stil von Dick und Doof und deshalb für mehr als einen Lacher gut.

Der "Star" des Abends, der seiner Favoritenrolle durchaus gerecht wurde, war der Film von Project Lens Flare. Unter dem strengen und perfektionistischen Auge des Regisseurs und Vorjahressiegers Marek Vesely errangen er und sein ebenso ehrgeiziges Team mit dem Film DIE KLARTRAUM-METHODE auch heuer wieder den Sieg. Die wunderbare Atmosphäre, stimmige Story und hervorragende Besetzung des professionellen Werks überzeugten nicht nur die Jury.

Im großen und ganzen war das Festival ein Erfolg; die Veranstalter bedanken sich herzlichst bei allen Unterstützern, die geholfen haben, das diesjährige Filmerlebnis zu ermöglichen.

Trotzdem: "Nach dem Spiel ist vor dem Spiel." Man darf sich also bereits darauf freuen, daß das ROOVIE-Movie-Festival auch nächstes Jahr wieder die Leinwand erobern wird. Dann wird es allerdings - nach dem Motto "Bigger is better" - definitiv eine offene Ausschreibung und damit auch mehr Teilnehmer geben. Genauere Informationen werden in den kommenden vier bis sechs Wochen bekanntgegeben.

Geduld zahlt sich aus ...

Bericht: Nikola Binder/ROOVIE-Team