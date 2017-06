Akzente_ Das Netz im Wandel der Zeit

Geldmaschine Internet

Sie wollen im Internet Geld verdienen? Viel Spaß! Wer nicht nach Google-Suchkriterien schreiben oder sich auf den Social-Media-Irrsinn einlassen will, sollte lieber ein Handwerk lernen - außer er weiß, wie man mit virtuellen Croupiers umgeht.

Heute glauben viele Menschen, daß die große Internet-Blase längst geplatzt und mit World Wide Web, Social Media etc. für den Normalverbraucher finanziell nichts mehr zu holen sei. Manche der einst vielgerühmten Dotcom-Millionäre sitzen im Gefängnis, andere investieren in Elektroautos oder Raumfahrt - und wieder andere sind bankrott. Viele Systeme sind geplatzt, es gibt kaum noch neue Dinge, die wirklich Geld versprechen. Das liegt in erster Linie daran, daß in allen Bereichen immer mehr Anbieter auf den Markt drängen. Sieht man sich zum Beispiel bei 7Sultans die besten Online-Casinos in der Übersicht an, so wird man schnell feststellen, das auch die Welt der Online-Casinos schon genauso überlaufen ist wie sämtliche anderen Bereiche.

Nach wie vor bedeutende Teil des Netzes sind Dating-Plattformen und Spiele. Online-Games machen einen großen Teil des Umsatzes aus, der heute im WWW verdient wird; auch Kennenlern-Portale verdienen gigantische Summen. Vielleicht ist ja die Blase doch noch nicht ganz geplatzt, sondern hat nur eine härtere Schale bekommen ...

Eine Tatsache läßt sich aber leider nicht abstreiten: Das große Geld im Internet wird weniger mit zuverlässigen Dienstleistungen gemacht als mit der Not und den Hoffnungen der vielen, vielen User da draußen. Meistens sind es allerdings nicht die Glücksspieler und Poker-Profis, die da abkassieren - und auch die wahre Liebe finden sicher die wenigsten im Netz der Netze. Wie es in einem bekannten Werbespot heißt: "Alle neun Minuten verliebt sich ein Single bei ..." Nun ja, wenn es nur ein Single ist, dessen Herz sich da öffnet, und nicht zwei, die sich glücklich ineinander verlieben, klingt das auch nicht wirklich erfolgverheißend. Dennoch kassieren solche Anbieter teils horrende Summen an Mitgliedsgebühren für ihre Portale.

Gewinner sind also vor allem Firmen und weniger die Nutzer. Das heißt aber nicht, daß der Internet-Markt nicht weiterhin gigantisch ist und immer wieder neue Erfolgsideen hervorbringt. Plattformen wie Online-Shops, Second-Hand-Portale und Gebrauchtwagenhändler verdienen Monat für Monat Millionen. Die Geldmaschine Internet hat also nicht zu funktionieren aufgehört - sie hat sich nur verändert.

