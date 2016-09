Akzente_ Sommerurlaub 2016

Hot Town, Summer in the City

Auch 2016 hat sich die EVOLVER-Redaktion ihre Sommerferien redlich verdient.

Höchste Zeit, Tastaturen, Kaffee und lästige Telefonate gegen Bücher, Piña Colada und Calypso einzutauschen und sich der popkulturellen Weiterbildung zu widmen. Schließlich werden unsere Bücherstapel oder Film- und Serienberge nicht von alleine kleiner.

Ende August/Anfang September kehren wir wieder und empfehlen Ihnen, bis zu unserer Rückkehr die EVOLVER-Archive sorgfältig zu durchforsten, den Kollegen von EVOLVER BOOKS einen Besuch abzustatten und Ihre Ansprüche nicht auf ein Niveau herunterzuschrauben, auf dem Sie durch die Produkte in den Auslagen austauschbarer Buchhandelsketten oder Multiplex-Kinos zufriedengestellt werden.

Gedenken Sie stattdessen des großen Elvis, dessen Todestag sich am 16. August zum 39. Mal jährt. Was der King für uns Ewigheutige bedeutet, lesen Sie hier: "It´s the singer, not the song".

Sind Sie hingegen für den Urlaub 2.0 bereit, dann hat Andreas Winterer genau die richtigen Anweisungen und Ferientips für Sie.

Wir verabschieden uns für ein paar Wochen und wünschen Ihnen einen schönen Sommer!

Be seeing you, ihre

EVOLVER-Redaktion