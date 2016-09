Print-Tips-Spezial

Robert B. Parker - Die Tote in Paradise / Eiskalt

Pendragon Tb. 2014

Leserbewertung: bewerten) Ihre Bewertung: Bewertung wird gespeichert ... Ihre Bewertung wurde gespeichert. [ OK

Wer von Robert B. Parker bisher nur die - zugegebenermaßen guten, aber gegen Ende qualitativ leider etwas abfallenden - Spenser-Krimis kannte, hat eindeutig was versäumt. Der amerikanische Thrillerkönig hat nämlich auch eine Serie um den Kleinstadtpolizisten Jesse Stone geschrieben, die jetzt dankenswerterweise vom Pendragon-Verlag in deutscher Sprache veröffentlicht wird. Stone war nicht immer in der Provinz aktiv, sondern vormals Mordermittler beim LAPD, bis er seine Karriere versoff und in Paradise, Massachusetts Polizeichef wurde. Eine ruhige Kugel schiebt er aber auch dort nicht, wie die korrupten Dorfschranzen gleich zu Beginn der Reihe feststellen müssen.

In den Romanen "Eiskalt" und "Die Tote in Paradise" hat er es mit reichen, arroganten Serienmördern bzw. dem Mord an einem High-School-Mädchen zu tun - und trotz seiner Ruhe und liebenswerten Coolness klärt er diese Fälle mit viel Spürsinn und Beharrlichkeit. Nebenbei schafft er es noch, sich mit seiner Ex, diversen neuen Geliebten, Therapeuten und seiner Trunksucht herumzuschlagen, weitab von einschlägigen Klischees und zur Freude der Leserschaft. Verfilmt wurden die Jesse-Stone-Krimis übrigens erstaunlich sehenswert mit Tom Selleck. Also schlagen Sie zu - gleich auch bei den ersten Bänden "Das dunkle Paradies" und "Terror auf Stiles Island".

Links: