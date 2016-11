Print-Tips-Spezial

Daniel Suarez - DAEMON/DARKNET/Kill Decision/Control

rororo 2011-2014

Bei den vielen Büchern, die man als Profileser so zugeschickt bekommt, bleibt gelegentlich auch etwas liegen. Mit viel Glück landen manche Schätze im "Sollte ich demnächst reinschauen"-Regal und werden Monate später hervorgeholt, weil man gerade keine Neuerscheinungen mehr sehen kann ...

So erging es dem Verfasser dieser Zeilen mit "Kill Decision", das bereits seit April 2013 Buchstaub ansetzte und ihm durch seine ungewöhnliche Ausstattung - wenn Sie das Buch erwerben, werden Sie sehen, was gemeint ist - beim Stöbern auffiel. Eine längere Tour-Retour-Zugfahrt und fast 500 gierig umgeblätterte Seiten später ist klar: Daniel Suarez ist einer der weltbesten derzeit aktiven Cyberthriller-Autoren.

Außer vielleicht Marc Elsberg (lesen Sie unbedingt seinen aktuellen Roman "ZERO - Sie wissen, was du tust"!) schafft es keiner so wie Suarez, unsere voll digitalisierte, vernetzte Welt derart sachkundig und warnend zu beschreiben. In "Kill Decision" nimmt er sich des Themas Drohnen an, das nicht nur deswegen aktuell ist, weil der US-Friedensnobelpreisträger-Präsident Tag für Tag von diesen roboterisierten Mordwerkzeugen Menschen in aller Welt umbringen läßt. Nein, Drohnen befinden sich natürlich mehr und mehr auch in der Hand privater Firmen: Amazon will besonders zahlungskräftigen Kunden Pakete damit zustellen; Google benützt sie zur Erweiterung seiner Landkarten; Söldner- und Waffenkonzerne vermieten sie an jeden Diktator, der sie sich leisten kann. Bei Suarez ist eine Verschwörung der üblichen superreichen Verbrecher auf dem besten Weg, autonome Drohnen in die Welt zu schleusen, also Maschinen, die nach dem Muster der Schwarmintelligenz besonders aggressiver Ameisen funktionieren und selbst entscheiden, wann sie wen ermorden. Dazu inszenieren die konspirativen Kräfte "Terroranschläge" in den USA, beseitigen sämtliche Mitwisser, manipulieren die Medien, die sowieso auch in Wirklichkeit nur mehr das verkünden, was die Herrschenden wünschen (besonders entlarvend ist Suarez´ Abhandlung darüber, daß selbst die angeblich so demokratischen "Social Media" längst dazu benützt werden, Meinung zu machen, Wahlen zu manipulieren und Produkte zu verkaufen). Nur eine auf sich allein gestellte Superspezialtruppe und eine Insektenforscherin können die Machtergreifung der Killermaschinen aufhalten ... und das ist es, was in diesem Buch noch am ehesten an Science Fiction erinnert.

Ebenso verhält es sich in "DAEMON: Die Welt ist nur ein Spiel", dem Debütroman des ehemaligen Software-Entwicklers, und dessen ebenso packender Fortsetzung "DARKNET": Ein Computergenie läßt darin kurz vor seinem Krebstod einen Virus mit seiner Persönlichkeit ins Netz los und beginnt dann, aus dem Jenseits die Diktatur der skrupellosen Manager, Politiker und wahren Mächtigen zu zerschlagen. Und im neuen Roman "Influx" (derzeit nur in englischer Sprache, ab Herbst auch auf deutsch unter dem Titel "Control" erhältlich) behandelt der Autor im Thrillerformat die Frage, was aus der Zukunft geworden ist, die man uns versprochen hat. Warum leben wir denn nicht längst alle in einer Welt des Wohlstands, haben den Krebs besiegt, werden uralt und fliegen im Urlaub zum Mars? Die Antwort: Eine Geheimbehörde unterdrückt mit brutaler Gewalt jeden echten technologischen Fortschritt - und läßt nur Dreck wie Smartphones und Facebook zu.

Kurz und gut: Entdecken Sie Daniel Suarez. Es lohnt sich.

