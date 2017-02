Akzente_ Mit der Kraft der Sonne

Setzt die Sonnensegel!

Der Winter 2016/2017 macht selbst Freunden der kalten Jahreszeit zu schaffen. Dauerfrost, trüber Himmel und Glatteis sorgen dafür, daß man sich nach der Sonne sehnt - wie das schon die ältesten Weltkulturen taten.

Who loves the sun

Who cares that it makes plants grow

Who cares what it does

Since you broke my heart

Der Song von Velvet Underground sagt es klar und deutlich: Man muß die Sonne nicht lieben, es gibt Wichtigeres ... und in den Sommermonaten kann sie einem ganz schön auf die Nerven gehen. Aber ganz ohne unser Zentralgestirn kommen wir eben auch nicht aus. Der weitgehend finstere und eiskalte Winter dieses Jahres macht nicht unbedingt zum Sonnenanbeter - aber man versteht ein wenig besser, warum für die alten Kulturen die Sonne eine der wichtigsten Gottheiten war.

Sonnenkulte gab es nicht nur (wie sich mittlerweile herumgesprochen haben dürfte) bei den Ägyptern, sondern auch bei den Azteken, wo man Huitzilopochtli Menschenopfer darbrachte; in Babylon und bei den Kelten; bei den Eskimos und Japanern, den Lakota-Indianern und Phöniziern usw. usf. Die Römer beteten Apollo an, der wie die meisten römischen Gottheiten aus dem griechischen Pantheon stammte, wo er Helios genannt wurde. Und auch unsere germanischen Vorfahren hatten einen Sonnengott, der seinerzeit schlicht und einfach Sol oder Sunna hieß.

Am bekanntesten jedoch ist Ra, der wichtigste altägyptische Gott - der eigentlich gar kein Sonnengott war, sondern die Sonne selbst. Schon in den alten Dynastien wußte man, daß ohne ihn kein Leben auf der Erde möglich ist; daher erbaute man ihm die prächtigsten Tempel, opferte ihm, errichtete zu seinen Ehren Obelisken und stellte ihn symbolisch als eine von der Uräusschlange umwundene Sonnenscheibe dar.

Ra herrschte der Legende nach am Anbeginn der Welt als "Chef" mit den anderen Göttern. Danach erschuf er die Menschheit und zog sich in den Himmel zurück. Seither fährt er tagsüber mit seiner Sonnenbarke durch den Himmel und bringt uns Licht ebenso wie Wärme. Abend steigt er in eine andere Barke um und durchquert in ihr das Totenreich - aber jeden Tag bei Sonnenaufgang wird er wiedergeboren.

