Borg/McEnroe - Duell zweier Gladiatoren

"Borg/McEnroe" durchleuchtet einen der introvertiertesten Stars der modernen Sportgeschichte. Um einen Björn Borg zu entschlüsseln, muß das Feld eines chronisch unterrepräsentierten Sport-Subgenres bespielt werden - eine Herkulesaufgabe mit Sverrir Gudnason und Shia LaBeouf in den Hauptrollen.

Anfang der 80er Jahre dominiert der Schwede Björn Borg (Sverrir Gudnason) die Tenniswelt. Der Mann ist ein Publikumsmagnet, eine Art stiller Rockstar der global bedeutendsten Einzelsportart. Wo Borg auftaucht, entfacht er Jubelstürme, und der weibliche Teil seiner breiten Anhängerschaft verfällt in Ekstase. Dabei ist der Weltranglistenerste wortkarg und unnahbar, ein unterkühlter Perfektionist, der asketisch seine sportlichen Ziele verfolgt. 1980 richtet sich sein Fokus - und jener der Weltöffentlichkeit - auf die historische Verwirklichung eines fünften Wimbledon-Siegs in Folge. In den Weg stellt sich ihm dabei der ebenso geniale wie rüpelhafte Amerikaner John McEnroe (Shia LaBeouf), der auf seinen ersten Triumph auf dem "Heiligen Rasen" in London brennt. Der blutjunge Heißsporn bildet in mehrfacher Hinsicht eine Antithese zum emotionslosen "Eisborg". Als der Druck auf den Titelverteidiger immer größer wird, drohen den Schweden fundamentale Selbstzweifel aus der Bahn zu werfen.

Björn Borg gegen John McEnroe war ein Kampf der Spielsysteme und gegensätzlichen Temperamente. Monoton-präzises Grundlinientennis traf auf brillantes Angriffsspiel, totale Selbstkontrolle auf unbändige Wut. In der Aufarbeitung eines solchen Duells der Gegensätze steckt unzweifelhaft cineastisches Potential. Mit "Rush" (2013) gelang zuletzt Ron Howard die spektakuläre filmische Aufarbeitung eines ähnlich gelagerten Zweikampfs. Doch Borg ist nicht Lauda, und die adrenalinfördernde Brisanz eines potentiell tödlichen Hochgeschwindigkeitsduells ist naturgemäß nicht auf den altehrwürdigen Centre Court von Wimbledon übertragbar.

Überhaupt scheint Borg in seiner Funktion als Held respektive Antiheld nicht wirklich vermittelbar. Regisseur Janus Metz Pedersen greift auf Flashbacks zurück, die uns zu Björns Anfängen führen und den Beginn seiner Zusammenarbeit mit dem schwedischen Davis-Cup-Kapitän Lennart Bergelin (Stellan Skarsgard) nachzeichnen. So werden wir Zeuge, wie dem unberechenbaren Teenager der Jähzorn ausgetrieben und die Energie seiner Wutgefühle kanalisiert wird. Später hat sich der erwachsene Rekordmann aller überschüssigen Emotionalität nur scheinbar entledigt. Als das Gewicht des Erfolgsdrucks ihn zu ersticken droht, steht der menschliche Kelomat Borg vor dem Ausbruch.

Pedersen forscht nach einem Zugang zu dem von inneren Dämonen geplagten Sportidol. Und obgleich seine Anstrengungen ein recht träges Werk zutage fördern, verdienen sie doch Respekt. Der Regisseur arbeitet sich nämlich nicht nur an der maulfaulen Legende ab, sondern wagt sich auch an ein Mini-Subgenre heran, das bislang noch keine Matchwinner hervorgebracht hat.

Den skandalträchtigem John McEnroe etwas mehr Raum zuzugestehen, hätte "Borg/McEnroe" womöglich gutgetan. Das Enfant terrible der Tennisszene verschränkte in einer vor und nach ihm nie dagewesenen Weise sportliche Meisterschaft mit hitzigem Rebellentum. Der im wahren Leben selbst als Querschläger, wenn auch nicht wirklich großer Mime bekannte Shia LaBeouf leistet hier durchaus nicht wenig, um den jungen "Big Mac" angemessen kontrovers zu porträtieren. Sverrir Gudnasson hingegen begegnet seinem chronisch angespannten Maschinenmenschen Borg wenig überraschend mit stoischem Underacting.

Die skandinavische Koproduktion hat weder das Zeug zum modernen Sportfilmklassiker, noch werden sich Unkundige dafür erwärmen können. Immerhin reicht es aber zu einem verdienstvollen Arbeitssieg.

Dietmar Wohlfart