Film-Tips September 2018

Mile 22

Filmstart: 14. September

Leserbewertung: bewerten) Ihre Bewertung: Bewertung wird gespeichert ... Ihre Bewertung wurde gespeichert. [ OK

Man muß es einmal sagen: Peter Berg ist kein sympathischer Mensch. Der Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur etc., der erstmals so richtig in der Rolle von "kein sympathischer Arzt" in der Spitalsserie "Chicago Hope" auffiel, begann 1998 selbst Filme zu drehen. Nur deren erster, "Very Bad Things" (mit keinen sympathischen Junggesellen, die genau das kriegen, was sie verdienen), wußte wirklich zu überzeugen. Alles danach wurschtelte sich so durch, ob mit "The Rock" ("Welcome to the Jungle") oder Will Smith (die überaus mäßige Superhelden-Satire "Hancock") oder dem uralten Gesellschaftsspiel "Schifferl versenken" (die völlig schwachsinnige Hollywood-Großproduktion "Battleship").

Erst in letzter Zeit tat sich Berg mit "Marky" Mark Wahlberg (richtig eingeschätzt: wieder so ein Unsympathler!) zusammen, um patriotisch-amerikanischen Tragödien-Kitschstoff zu verfilmen. Ob Antiterror-Einsatz in Afghanistan ("Lone Survivor"), eine brennende Ölplattform ("Deepwater Horizon") oder der Terroranschlag auf den Boston-Marathonlauf ("Boston") - immer ging es um tatsächliche, für Amis "traumatisierende" (wenn man den Medien glaubt, aber wer tut das schon?) Ereignisse, die aber in den Händen von Berg und Wahlberg stets zu banalem "Fernsehfilm der Woche"-Stoff degenerierten.

Mit "Mile 22" haben die beiden es jedoch endlich geschafft: Der Streifen über Angehörige einer supergeheimen Geheimorganisation, die einen Spion vor einem Attentat retten soll, ist endlich so unsympathisch wie Regisseur und Hauptdarsteller selbst - und gilt bereits als einer der schlechtesten Filme des Jahres 2018. Wenn ein heimisches Gratisblättchen, das nicht umsonst umsonst ist, seine Rezension ungeschickt mit "Blutiger Ballerporno mit Ungustl und Macho-Frauen" betitelt, möchte man "Mile 22" zwar reflexhaft mögen ... aber man kann es nicht, selbst wenn man den berühmten besten Willen hätte. Glauben Sie mir. (ph)