Akzente_ Winterpause 2016/17

We´ll be back

Jetzt: 2016. Bald: 2017. Grund genug, sich auf eine Bergtour zu begeben und die angehäuften Popkulturschätze abzutragen. Wir sehen uns im neuen Jahr.

Schon wieder ist ein Jahr wie im Flug vergangen, und es ist höchste Zeit, daß wir uns auch offiziell in die wie immer wohlverdiente Winterpause zurückziehen. Schließlich wollen die hausinternen Akkus wieder aufgeladen werden - und man muß sich die ernsthafte Frage stellen, welche Legenden sich 2017 von uns verabschieden werden. Lemmy, Leonard Cohen, David Bowie und Prince wurden allesamt Killed by Death und bringen dem Himmelsvolk wohl gerade inmitten der Spiders from Mars die Akkorde von "We are the Roadcrew" bei ...

Wir gedenken ihrer und verabschieden uns hiermit bis Mitte/Ende Jänner bei Ihnen, verehrte Leserschaft.

Haben Sie einen phantastischen Rutsch, werden Sie auch 2017 nicht zur Human-Ressource und nutzen Sie unsere Pause, um in den EVOLVER-Archiven zu stöbern, die Weisheiten unserer wechselnden EVOLVER-Motto-Zeile zu verinnerlichen oder von den Kollegen von EVOLVER BOOKS 10 Gründe, warum Sie MORBUS 5 - "Blutrosen" - unbedingt lesen sollten, zu erfahren.

Be seeing you,

Ihre

EVOLVER-Redaktion