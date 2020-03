Film-Tips März 2020

A Quiet Place 2

"Faaamlee" ... mit diesem Schlagwort lassen sich etwa 90 Prozent der US-Kinoproduktion zusammenfassen. Ob Drama, Krimi, Western, Horror oder Science Fiction - immer geht es darum, eine Familie zusammenzuhalten, zu retten, eine neue zu finden, die Harmonie in selbiger herzustellen oder sich halt mit einer gewissen Disharmonie abzufinden. Und wenn einen schon nicht der Film mit der Nase auf das Thema stößt, dann erzählen sicher Regisseur und Schauspieler in Interviews, daß es ihnen einzig und alleine um die Familie geht oder daß sie den Film für ihre Kinder gedreht haben etc. pp. Man gähnt und fragt sich, ob die amerikanische Entertainment-Industrie zu Recht annimmt, daß ihr Publikum durchwegs von Mama und Papa ohne lange Pause (ein paar Spring-Breaks, Abtreibungen und Puffbesuche vielleicht) gleich zur Herstellung und Aufzucht einer eigenen Sippschaft übergeht, die nun in diversen Der-neue-Onkel- und Gender-Konstellationen als großes Vorbild dienen und erhalten werden muß.

Wo war ich? Ach ja, "Faaamlee" ... Um die ging es natürlich auch im ansonsten gelungenen Gruselstreifen "A Quiet Place" (2018), der aber die erfrischende Idee hatte, daß innerhalb der heil(ig)en Familie bitte alle die Goschen halten sollen, weil sie sonst von Außerirdischen kaputtgemacht werden. Besagte Aliens sind nämlich blind und stürzen sich aggressiv auf alles, was ein Geräusch macht. (Man kann es ihnen nachfühlen.) Regisseur John Krasinski spielte in Teil eins auch die Hauptrolle und schrieb am Drehbuch mit; in der Fortsetzung stammt das Script komplett von ihm, und er schafft es sogar, sich trotz seines Filmtodes am Ende des Vorgängers in neu gedrehten Rückblenden in die Handlung einzubauen, wahrscheinlich, damit seine Familie eine Freude hat.

Die grundlegende Plot-Idee - Schweigen und Stille, trotz kleiner Kinder und allerlei plötzlich gefährlicher Geräuschquellen - sorgte in "A Quiet Place" tatsächlich für soviel Spannung, daß man als Zuseher die Luft anhielt (ähnlich wie bei "Don´t Breathe", der das lautlose Kunststück schon 2016 vormachte). In der Fortsetzung funktioniert das dank eines gewissen Gewöhnungseffekts nicht mehr ganz so gut, also holte sich Krasinski ein beliebtes Handlungselement aus unzähligen postapokalyptischen Filmen und Serien: den Mitmenschen (z. B. Cillian "Peaky Blinder" Murphy), der ja bekanntlich bösartiger und gefährlicher sein kann als Aliens und Zombies zusammen. Und mit dem Problem, wem sie trauen kann, darf sich Krasinkis Gattin Emily Blunt auch diesmal als Mama ihrer kleinen FAMILIE herumschlagen. Neben den Außerirdischen. Und dem verdammten, ewigen Lärm überall. (ph)