Film-Tips Dezember 2016

Filmstart: 8. Dezember

Ein österreichischer Dokumentarfilm ... gähn. Ein österreichischer Dokumentarfilm über den Ringtheaterbrand von 1881 ... schnarch. Jetzt kommt´s, Leute: "Sühnhaus" ist ein Hammer, vielleicht DIE Überraschung dieses zu Ende gehenden Kinojahres. So spannend, so verblüffend, ja, so witzig (!) ist heimische Historie schon sehr lange nicht mehr aufbereitet worden. Die frühere Filmkritikerin Maya McKechneay begibt sich in das schmucklose Gebäude der Polizeizentrale am Schottenring 7, erklärt es kurzerhand zum Spukhaus und stürzt sich dann beherzt in seine Vorgeschichte: Dort stand einst das Ringtheater, bis es nach dem verheerenden Brand mit seinen knapp 400 Todesopfern vom titelgebenden Sühnhaus ersetzt wurde - einem neogotischen Gründerzeit-Bau, in dem sich eine Freud-Patientin in den Tod gestürzt hatte. Ist man erst einmal drinnen in dieser Geschichte, läßt sie einen nicht mehr los. Wer wußte schon, daß der Brauch des Ausbuhens eine Folge des Ringtheaterbrands ist? Bis dahin wurde nämlich, so eine Vorstellung mißfiel, gezischt - was dann aber doch zu sehr an das Geräusch des ausströmenden Gases in der Brandkatastrophe erinnerte. Von solchen Details quillt "Sühnhaus" förmlich über, und McKechneay sorgt mit kühn gebauten Bildern, skurrilen Zeitzeugen- und Expertenauftritten und sogar einmontierten Trickfilmsequenzen (!) dafür, daß einem hier der Mund vor Staunen offen bleibt. (HL)