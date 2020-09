Snowpiercer - Season 01

Leserbewertung: bewerten) Ihre Bewertung: Bewertung wird gespeichert ... Ihre Bewertung wurde gespeichert. [ OK

Seien wir ehrlich: Die neue große Zeit der revolutionär "anderen" Fernseh- und Streamingserien ist vorbei. Das liegt nicht nur am sagenhaften Überangebot, das wie stets zu einer Verminderung der Qualität geführt hat - und dazu, daß sich der einfache Mensch die neuesten Netflix-Schmonzetten am Junkiephone in der Straßenbahn auf dem Weg zur Arbeit anschaut. Nein, schuld an der abnehmenden Attraktivität der Serienproduktion ist auch die Tatsache, daß "woke" Hollywood mittlerweile auch stark auf die Kleinbildschirme übergreift. Wer nicht weiß, was "woke" bedeutet: Es geht um all die ebenso superengagierten wie minderintelligenten Stars, Regisseure und Drehbuchautoren, die sich als Aktivisten für LSDBBQ, BLM, Gender, Klimagretl, Anti-Trump und ähnliche Anliegen aufspielen und dafür gesorgt haben, daß man sich praktisch keinen Kinofilm mehr anschauen kann, weil die Zeigefinger-Belehrungen zum "richtigen" und politisch korrekten Leben so allgegenwärtig und penetrant geworden sind.

Und jetzt ist halt auch die Welt der Serien dran. Als Kinofilm (vom später für "Parasite" zu Recht mit Oscars überhäuften, genialen koreanischen Regisseur Bong Joon-ho) war "Snowpiercer" ein Meisterwerk - ein spannender Science-Fiction-Thriller, der natürlich auch eine sozialkritische Botschaft hatte, aber dem Zuseher Freiraum zum Nachdenken ließ. Als Fernsehserie für den Sender TNT vermag die Geschichte vom Zug, der endlos durch eine völlig vereiste Welt rast (anscheinend hat die angebliche globale Erwärmung eine weltweite Verkühlung hervorgebracht), nicht zu überzeugen. Das liegt zum einen an dramaturgischen Mißgriffen (Jennifer Connelly als "Stimme des Zuges" wird bereits in der ersten Folge als dessen wahre Chefin entlarvt, weil der Milliardär hinter Snowpiercer längst verstorben ist; dazu kommt eine uninteressant inszenierte Krimihandlung mit Mordermittlung), zum anderen aber an den Holzhammermethoden, mit denen Drehbuch und Regie hier ihre Ideologie vom Klassenkampf der unterdrückten Armen gegen die bösen Reichen, dem Rassismus und der sozialen Ungerechtigkeit zu vermitteln versuchen. Das ist in jedem Bild billig - und vor allem langweilig. Und damit hat "Snowpiercer", die Serie, es mehr als verdient, daß man nach der zweiten Folge einfach desinteressiert abdreht. Schade darum. (ph)

Links: