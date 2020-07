Film-Tips Juli 2020

Berlin Alexanderplatz

Alfred Döblins wegweisenden Großstadtroman in die Gegenwart zu übertragen und die Hauptfigur in einen afroamerikanischen Flüchtling zu verwandeln, hört sich zunächst nach anstrengender poltical correctness an. Umso überraschender dann das Ergebnis: Drei (!) wirklich packende Kinostunden, die sich mühelos neben Rainer Werner Fassbinders so ganz anders gearteter 14stündiger TV-Verfilmung behaupten. Franz Biberkopf, der fatalerweise an den Zuhälter Reinhold gerät und von ihm erst um seinen rechten Arm, dann um sein Liebstes gebracht wird, ist jetzt der 30jährige Francis B. aus Guinea-Bissau, der es im Zentrum von Berlin vom Kleindealer zur Halbweltgröße bringt, bevor das Schicksal in Gestalt des hier als unberechenbaren Psychopathen gezeichneten Reinhold zuschlägt. Toll gemacht, brechtisch in fünf Teile und einen Epilog strukturiert und dennoch voller Leben und praller Authentizität. Wie in Parks Drogen an den Mann gebracht werden ("Hipster zahlen doppelt!"), hat man vermutlich noch nie so detailliert erklärt bekommen, und daß just der treuherzige Joachim Król hier einen Unterweltkönig der alten Schule verkörpert, setzt dem auch sonst brillanten Cast das Besetzungskrönchen auf. Nur die (wenigen) symbolistischen Einsprengsel (der Stier des Schicksals ...) hätte man sich sparen können, aber irgendwo mußte wohl dem spätexpressionistischen Stil der Döblinschen Romanvorlage Tribut gezollt werden. (HL)