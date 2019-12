Last-Minute-Ideen für Klassikliebhaber

Beethoven - Klavierkonzerte

Noch vor Beginn des Beethoven-Jahres überschwemmen die Tonträgerproduzenten Geschäfte und Hörer mit ihren Produkten. Da muß man schon sehr aufpassen, um die Spreu vom Weizen trennen zu können. Gerade bei den Klavierkonzerten ist die Auswahl recht schwierig.

Interessanterweise sind es gerade zwei Produktionen mit dem gleichen Orchester (!), die hellhörig machen. Einerseits die Neuproduktion mit dem (noch?) recht unbekannten Pianisten Inon Barnatan und vor allem die Neuaufnahme unter dem großartigen Jan Lisecki lassen das Beethoven-Herz recht hoch schlagen.

Lisecki beweist, daß er in der Doppelrolle als Pianist und Dirigent weit mehr überzeugen kann als der hier leider nur "brave" Alan Gilbert. Irgendwie schafft es Gilbert nicht, bei den Orchestermusikern den Funken überspringen zu lassen.

Trotzdem eine echte Empfehlung!

Part 1 (Klavierkonzerte 1, 3 und 4, Tripelkonzert)

Inan Barnatan, Klavier

Stefan Jackiw, Violine

Alisa Weilerstein, Cello

Academy of St. Martin in the Fields/Alan Gilbert

Pentatone

Klavierkonzerte - gesamt

Jan Lisecki (Klavier und Leitung)

Academy of St. Martin in the Fields

Deutsche Grammophon/Universal

