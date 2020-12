Weihnachtliche Musiktips im Corona-Jahr

www.musicalia.tv

"Musicalia" ist ein exzellentes Streamingportal, für das man Abonnements erwerben und auf dem man viele Aufzeichnungen von Opern und Konzerten erleben kann. Die Opern sind vor allem aus italienischen Produktionen entstanden, nicht immer mit "allerersten" Besetzungen, aber trotzdem recht anspruchsvoll. Das große "Atout" hier ist quasi das musikalische Vermächtnis des Stardirigenten Lorin Maazel. Da gibt es alle Beethoven-Symphonien aus Taormina, Haydns "Schöpfung" aus der Basilica St. Paolo in Rom oder Berlioz´ "Symphonie Fantastique" aus dem wunderschönen Amphitheater in Ostia Antica bei Rom. Also ist so ein Abo auf alle Fälle das passende Geschenk in der unseligen "Streaming-Zeit". So kann man guten Gewissens das Jahr ausklingen lassen

Mögen diese weihnachtlichen Empfehlungen eine Quelle für viele Inspirationen sein. Da sich auch die klassische Musik immer mehr von der CD zu den diversen Streamingportalen hin verlagert, sei den Musikfreunden empfohlen, dort auch auf die Suche zu gehen. Für Geschenkzwecke gibt es ja immerhin die Möglichkeit, bei den diversen Anbietern Gutscheine zu erwerben.

In diesem Sinne allen Lesern ein gesegnetes Weihnachtsfest!