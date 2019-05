Film-Tips Mai 2019

John Wick: Kapitel 3

Filmstart: 23. Mai 2019

Leserbewertung: bewerten) Ihre Bewertung: Bewertung wird gespeichert ... Ihre Bewertung wurde gespeichert. [ OK

Glauben Sie einem, der schon in ganz jungen Jahren - als alle noch Berufswünsche wie "Pilot", "Tierpfleger" oder "Schlagersänger" hatten - unbedingt Profikiller werden wollte: Das Dasein eines hauptberuflichen Mörders ist nicht so, wie es "John Wick" darstellt. Da rennt man nicht in coolen Tarantino-Anzügen durch die Landschaft, hat besondere Mordtricks und -methoden auf Lager, hält sich in sicheren Luxushotels auf, wo die internationale Killerclique voreinander sicher ist; vielmehr geht es genau darum, unauffällig und anonym zu zu existieren, die Kundschaft möglichst nicht direkt kennenzulernen und Aufträge diskret abzuarbeiten. Soweit man über die realen Professionisten dieser Berufsgruppe Bescheid weiß, führen sie alles andere als ein mondänes Jetsetter-Leben; genau das war ja für den Autor dieser Zeilen das Reizvolle.

Aber das macht nichts. Der Kinofilm muß ja das wirkliche Leben nicht widerspiegeln und ist sogar besser, wenn er es nicht tut. Die zwei "John Wick"-Streifen erzählten genau die gegenteilige Geschichte: Profikiller im Ruhestand geht wieder ans tödliche Werk, als freche Russenmafiosi seinen Hund umbringen, und kehrt in seine aufregende Arbeitswelt (mit Pin-up-Telefonvermittlungen, einer internationalen Mördervereinigung samt eigenem Ehrenkodex, exotischen Supergangstern und -innen) zurück, um sich zu rächen - mit eskalierenden Folgen. Gespielt wird besagter Killer namens Wick von Keanu Reeves, der immer noch genau den gleichen Gesichtsausdruck vor die Kamera hält wie einst in den "Bill and Ted"-Filmen und daraus mittlerweile sowas wie ein Markenzeichen gemacht hat. Teil 2 war zugegebenermaßen bei aller immer noch gut choreographierten Action ein bissl kindlich-dumm, aber das stört keinen großen Geist. Weil: In Teil 3 ("Parabellum") sind 14 Millionen Dollar (huch!) auf John Wicks Kopf ausgesetzt, der Schutz des "Continental" gilt nicht mehr, Mordlustige aus aller Welt sind in New York hinter dem Protagonisten her, und er kann sich nur eventuell auf den Schutz neuer und alter Verbündeter (Anjelica Huston, Halle Berry) verlassen. Schnell inszeniert, eine einzige fröhliche Schießerei und im Endeffekt sowas wie das Keanu-Äquivalent zu den "Expendables": a guilty pleasure. (ph)