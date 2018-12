Film-Tips Dezember 2018

Mortal Engines: Krieg der Städte

Filmstart: 13. Dezember

Aquaman und Spiderman lauern schon in den Startlöchern, doch dieses SF-Epos um (nach einer globalen Katastrophe) wandernde und kämpfende Städte will ihnen den Rang als diesjähriger Weihnachts-Blockbuster ablaufen. Beworben mit dem Namen Peter Jackson, der hier aber nur koproduziert und am Drehbuch mitgeschrieben hat, erinnert vieles in der Tat ein wenig an die "Herr der Ringe"-Serie, manches aber auch an "Snowpiercer", "Der Wüstenplanet", "Metropolis", "Frankenstein" usw. usf. Man sieht: Originalität ist nicht unbedingt die Stärke dieser reichlich vorhersehbaren Geschichte, in der sich ein jugendliches Heldenpaar gegen einen bösen Intriganten behaupten muß - doch auch "Star Wars" lebte, Hand aufs Herz, seinerzeit weniger vom Plot als von den Special Effects. Und die sind hier wirklich toll: Alles schaut Bigger than Life, dabei vernutzt und staubig aus, es gibt jede Menge herrlicher schmetterlingsähnlicher Flugkörper, kühner Bauten (eine Kleinstadt, die sich in Sekundenschnelle zusammenfaltet!) - und die berühmten Schutzbrillen sind auch fleißig in Gebrauch. Mit einem Wort: Für Steampunk-Fans ist dies ein feuchter Traum, alle anderen könnten sich doch etwas langweilen. Drei Fortsetzungen sollen noch kommen, aber schaumermal ... (HL)