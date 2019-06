Film-Tips Juni 2019

Brightburn: Son of Darkness

(Filmstart: 21. Juni)

Leserbewertung: bewerten) Ihre Bewertung: Bewertung wird gespeichert ... Ihre Bewertung wurde gespeichert. [ OK

Das hätte man immer schon gern gesehen: Was wäre, wenn Superman nicht der brave All-American Boy und Weltbeschützer wäre, sondern sich einfach schon im jungen Alter zu einem wirklich unguten Typen mit fast unbezwingbaren Kräften, aber dem Verstand und der Gefühlswelt eines Serienkillers entwickelt hätte? In "Brightburn: Son of Darkness" (im Original läuft der Film ohne den depperten Untertitel und tut gut daran) läuft alles nach Kal-El-Klischee: Außerirdisches Raumschiff stürzt nahe einer Farm in der tiefsten Provinz von Kansas ab. Drin ist ein Baby. Das Bauernehepaar (Elizabeth Banks und David Denman) nimmt das Alien-Kindlein liebevoll auf und erzieht es zu seinem Sohn. Aber was soll ein junger Mensch machen, wenn er A. Superkräfte in sich entdeckt, B. gleichzeitig mit den Wirren der Pubertät zu tun hat und C. von seinem Raumschiff noch allerlei Einflüsterungen erhält. Statt superbrav zu werden wie weiland Clark Kent, folgt er also seinen niedrigsten Instinkten. Und plötzlich hat die Welt keinen Super-Gutmenschen, sondern einen, der es drauf ankommen lassen will. Die Grundidee des von James Gunn produzierten Films ist durchaus gut und erfrischend, die Realisierung funktioniert auch nicht schlecht - aber Regisseur David Yarovesky hätte ruhig noch viel, viel böser sein dürfen. (ph)