Akzente_ Winterurlaub 2018/19

Be seeing you in 2019!

Wir haben uns dieses Jahr bereits still und heimlich in die Winterpause verabschiedet. Das sollte Sie jedoch keinesfalls vom Stöbern in unseren umfangreichen Archiven abhalten.

Gehen Sie, liebe Leser, doch mit Martin Zellhofer auf Reisen oder lassen Sie sich von Peter Hiess berichten, wie es ihm mit seinem Abenteuer Stadtflucht in Depeschen aus der Provinz ergangen ist.

Wagen Sie sich mit Rokko´s Adventures in den Untergrund oder mit Al Cook auf eine Zeitreise durch die Blues-Geschichte. Und wenn Sie das alles schon kennen, klicken Sie sich einfach selbst durch unsere Archive. Sie finden hier weder News noch Fake News, garantiert keine langweiligen Google-Hitfängerei-Spompanadln oder Clickbait. Wir verraten Ihnen dafür lieber, was es mit dem Phänomen des Kabelismus auf sich hat oder bringen Ihnen die Geschichte des Speed/Thrash Metals näher. Und für Unbelehrbare gibt es immer noch die dringend notwendigen Kolumnen, die die Welt nicht braucht.

In diesem Sinne: Haben Sie einen phantastischen Rutsch ins neue Jahr und freuen Sie sich mit uns auf 2019. Wir haben einige Überraschungen für Sie auf Lager. Es wird vielleicht noch etwas dauern, aber sie kommen!

Alles Liebe und bis bald im neuen Jahr,

Ihre

EVOLVER-Redaktion