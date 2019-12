Film-Tips Dezember 2019

Jumanji - The Next Level

(13. 12. 2019)

Leserbewertung: bewerten) Ihre Bewertung: Bewertung wird gespeichert ... Ihre Bewertung wurde gespeichert. [ OK

Die Idee, die Figuren des "Jumanji"-Franchise in Teil zwei nicht mehr in einem Brettspiel, sondern in einem Computergame agieren zu lassen, war nahezu perfekt. Die zweite Idee, Dwayne "The Rock" Johnson darin eine Hauptrolle zu geben, führte zum gewünschten Erfolg: Der Streifen wurde ein Kassenschlager und war noch dazu wirklich witzig und unterhaltsam. Für die nächste Fortsetzung hatte man in Hollywood nicht viel mehr Ideen aufzubieten: Lassen wir das nächste Level halt wieder in der virtuellen Spielrealität handeln (diesmal ist das Game aber kaputt, und die Kameraden müssen einen der ihren herausholen) und suchen wir uns noch zwei Stars, um das Ergebnis etwas aufzuhübschen, nämlich Danny DeVito und Danny Glover, damit sich auch der ältere Zuseher freut.

Nun ja, genauso wirkt "Jumanji - The Next Level" dann auch: ziemlich kalkuliert, aber ebenso rasant und fast so lustig wie der Vorgänger - wenn auch die Idee mit den Avataren, die so ganz anders sind als ihre "realen" Gegenstücke, wodurch man ach-soviel über soziale Rollen, Gender etc. blabla lernt, diesmal nicht mehr so neu und überraschend daherkommt. Aber wer wird schon so intensiv über einen Kinderfilm nachdenken?! Good, clean, harmless fun. Kann man sich anschauen. (ph)