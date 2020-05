Film-Tips Mai/Juni2020

Planet of the Humans

Erinnert sich noch jemand an Michael Moore? Momenterl - war das nicht der eher unförmige Herr mit der Frühverglatztenmütze, der durch allerlei primitiv gemachte Propagandafilme ("Bowling for Columbine", "Fahrenheit 9/11") zum Liebling der linken Mainstream-Journaille (gibt´s eine andere auch noch?) wurde? Der Typ, bei dem man Charlton Heston für seine Contenance bewunderte, aber sich insgeheim wünschte, der große Hollywood-Darsteller würde den Deppen mit seiner Pumpgun aus dem Haus jagen? Ja, genau der war und ist es.

Aber warum mögen ihn denn plötzlich all die verkappten Kommunisten aus den Medienhäusern nicht mehr, obwohl er mittlerweile genauso frustriert ausschaut wie sie selbst? Ganz einfach: Der Herr Moore hat eines ihrer wichtigsten Narrative zerlegt, wenigstens indirekt, indem er den Dokumentarfilm "Planet of the Humans" von Jeff Gibbs produzierte. Gibbs, der in der Einleitung seiner spielfilmlangen Doku zugibt, in jüngeren Jahren selbst Öko-Hippie und "tree hugger" gewesen zu sein, machte sich nämlich daran, über "green energy" zu recherchieren - also den Unfug, der bei uns "erneuerbare Energie" genannt wird und die westlichen Länder Unsummen Geld kostet und noch größere Unsummen kosten soll.

Was Gibbs dabei herausfand, erschütterte ihn ebenso sehr, wie es alle Zuseher dieses Films erschüttern sollte, die noch an all die durch die Medien gepeitschten Schwachsinnsbegriffe wie "Nachhaltigkeit", "menschengemachter Klimawandel" oder "CO2-Fußabdruck" glauben: Windräder und Sonnenkollektoren verschandeln nicht nur die Landschaft, sondern sind absolut ineffizient, viel zu teuer und von der Herstellung bis zur Entsorgung von den bösenbösen fossilen Energiequellen abhängig. Der Regisseur fand zudem heraus, daß für die Energieerzeugung durch Biomasse riesige Wälder abgeholzt und gewaltige Anbauflächen vergeudet werden, um ein paar Milliardäre noch reicher zu machen - und das dumme Volk zu beruhigen, weil aus seinen Steckdosen jetzt eh "saubere Energie" kommt. Am Ende seines Films zeigt Gibbs dann noch, wer aller am Erneuerbare-Energie-Schmäh verdient, angefangen vom Großbetrüger Al Gore bis hin zu amerikanischen Forstunternehmern, die mit dem Abholzen und diversen Pseudo-Öko-Wertpapierfonds sehr sehr viel Geld verdienen.

Gut, werden Sie jetzt vielleicht sagen, wer Al Gore und seinem Oscar-gekrönten Angstmacherfilmchen "Eine unbequeme Wahrheit" je glaubte, ist selber schuld - genau wie all jene, die sich seit Jahrzehnten von Regenwaldkitsch, Ozonloch-Panik und dem Klimaschwindel ins Bockshorn jagen lassen. Da aber genau diese Leute die lenkbare Masse sind, die sich die Mächtigen und die Mainstream-Lügenmedien wünschen, wird "Planet of the Humans"-Produzent Michael Moore in der massenmedialen Gehirnwäsche plötzlich als ganz üble Figur dargestellt, als das "neue Idol der Rechten", der die ach-so-edlen Bemühungen der Klimaschützer und der heiligen Thunfischgretl zunichte machen will. Noch dazu, wo im Film seines Protegés Gibbs die einzig logische Schlußfolgerung sehr deutlich ausgesprochen wird: Das Problem der Umweltzerstörung läßt sich nur lösen, wenn die Weltbevölkerung radikal reduziert wird und der Gebärirrsinn endlich ein Ende findet. Aber keine Angst - dafür werden Bill Gates und Konsorten an der zweiten Front (Virenpanik, weltweite Überwachung und Impfzwang) ohnehin bald sorgen ...

Jedenfalls: "Planet of the Humans" wurde nach ca. acht Millionen Views endlich von YouTube zensuriert. Angeblich hat man eine Urheberrechtsverletzung entdeckt (praktisch, wie sowas immer zur Hand ist) und mußte das Werk daher sperren. Wir lassen den YouTube-Link als Dokument der Schande trotzdem stehen - und wer den Film sehen will, für den findet sich gleich unten ein Link zu Vimeo, das sich der Zensur noch nicht angeschlossen hat. (ph)

