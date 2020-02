Film-Tips Februar 2020

Brahms: The Boy 2

Kinostart: 20. 2. 2020

Leserbewertung: bewerten) Ihre Bewertung: Bewertung wird gespeichert ... Ihre Bewertung wurde gespeichert. [ OK

Brahms heißt die Puppe. Und sie hat nichts mit dem Komponisten zu tun (auch wenn man dessen Büste sieht und das bekannte "Wiegenlied" schaurig ertönen hört), sondern ist die Porzellan-Nachbildung des verstorbenen Sohns eines Ehepaars, das auf diese etwas makabre Art seine Trauerarbeit verrichtet. Im ersten Teil von "The Boy" wird eine junge Frau als Kindermädchen für Brahms engagiert, entwickelt eine ganz besondere Beziehung zu der Puppe, nimmt scheinbar Übernatürliches wahr - und wird gegen Ende des mäßig grusligen Films mit der Wahrheit hinter dem gar nicht so wohlerzogenen Buben konfrontiert, die der geübte Horrorkenner schon einige Zeit ahnte.

Da im Kino keine gespenstische Puppe lang ruhen darf, wenn sie an den Kassen genug eingespielt hat, läuft nun mit "Brahms: The Boy 2" die Fortsetzung des Spukhausstreifens an, in dem eine neue Familie in das unheilvolle Haus einzieht. Prompt gräbt der Sohn im Garten den Titelhelden aus, und die ganze Geschichte geht von vorne los. Katie Holmes, die Ex von Tom Cruise und Jetzige von Jamie Foxx, gibt diesmal die Mutter, die bald mit dem Unheimlichen konfrontiert wird und sich über die Obsession ihres Buben Sorgen macht. Regisseur William Brent Bell versucht den (finanziellen) Erfolg von "The Boy" hier zu wiederholen, bringt aber wieder nur milden Horror nach Schema F zusammen, bei dem die unangenehme, durch die seltsame Puppe erzeugte Stimmung dem Wunsch, wieder einmal auf die Uhr zu schauen, nicht lange standhalten kann. (ph)