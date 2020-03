Kolumnen_ Miststück der Woche - V/009: Radio Rock Revolution

Do The Prescher Shuffle II

Dies, Folks, ist das 375. Miststück. Wenn es nicht so angeberisch wäre, müßte man sich glatt selber auf die Schulter klopfen. Aber das bringt ja sowieso nichts. Deshalb feiere ich mit euch das Jubiläum nach guter alter Sitte - mit dem Shuffle-Modus.

Man kennt das ja: Langsam quält man sich aus dem Bett - und noch ehe man sich damit beschäftigen kann, mit Schwung und Elan in den Tag einzugreifen, wird man schon überrollt. Unter der Dusche, beim Rasieren, beim Frühstücken, im Auto: Immer hat man dieses eine Lied auf den Lippen, summt es vor sich hin, nervt damit die Umgebung. Dabei weiß man nicht mal, wie es dieses Miststück von Song überhaupt geschafft hat, die Geschmackskontrollen zu überwinden. In dieser Kolumne geht es um solch perfide Lieder.

Die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht noch an das Miststück Nummer 250. Damals ließ ich meinen iPod per integriertem Zufallsgenerator 20 Songs herausfiltern - und die habe ich euch dann vorgestellt. Ihr fandet es witzig und habt mir eure Shuffle-Destillerien geschickt, was ich dann meinerseits unterhaltsam fand. Ja, sogar der Kollege Herausgeber himself ließ sich nicht lumpen und gewährte Einblick in seinen musikalischen Kosmos. Alles cool soweit.

Nur: Die Zeiten haben sich geändert, das 250. Miststück wurde vor mehr als sechs Jahren - genauer am 9. September 2013 - auf euch losgelassen. Seitdem ist viel Wasser die Untere Momms hinabgeflossen. Der iPod ist mittlerweile in den Tiefen irgendeiner Schublade verschwunden, das Handy hat seinen Job übernommen. Überraschenderweise kann man mit dem Teil immer noch telefonieren, aber Spotify sorgt längst dafür, daß Musik inflationär herumgestreamt wird. Man kauft Vinyl und füttert virtuelle Listen. Dank der Vernetzung kann man sogar die Songs, von denen man grad Interpret und Titel nicht weiß, via Shazam finden - und dann direkt in eine Spotify-Playlist übernehmen lassen. Wer zum Beispiel wissen will, wie die Melodie von "The Man In The High Castle" heißt, öffnet die "Shazam"-App, hält das Handy an den Fernseher und hat das Stück in der Playlist. Man könnte natürlich auch Alexa fragen, aber die ist bekanntermaßen eine Petze.

Bei Gelegenheit - die kommt aber vermutlich nicht mehr so schnell - muß ich mal schauen, wo der iPod überhaupt herumflackt, aber nun shuffle ich halt durch meine Spotify-Welt. Insgesamt habe ich dort 5.422 sogenannte "Lieblingssongs" mit einem Herzchen versehen. Aus diesem Fundus an Liedern sollen die gar nicht mal so alten Schweden nun per Zufall 20 Stücke auswählen. Ich bin gespannt, was da kommt - und präsentiere euch diese Liste in genau der Reihenfolge, die Spotify festgelegt hat. Wohlan denn!

Manfred Prescher