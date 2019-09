Termine_ The Prisoner

"I am not a number, I am a free man!"

Wen der Titel an die Brit-Metaller Iron Maiden erinnert, dem sind wir nicht böse. Stattdessen sollten Sie jedoch an Patrick McGoohan denken, den Hauptdarsteller der Kultserie "The Prisoner". Anläßlich des 50. Jahrestags der deutschen Fernsehpremiere würdigen die Freunde und Förderer der Serie McGoohans Werk mit einer Veranstaltung.

Abenteuerlich, spannend, utopisch, dystopisch, mysteriös, ausgeflippt, allegorisch, symbolbeladen, postmodern, zeitlos und doch very british war die Fernsehserie "The Prisoner" aus dem Jahr 1967 mit dem deutschen Titel "Nummer 6".

Patrick McGoohan (1928-2009) spielt darin einen hochrangigen Regierungsangestellten, dessen Name ungenannt bleibt. Als er ohne Begründung seinen Dienst quittiert, wird er an einen geheimnisvollen Ort verschleppt, äußerlich ein Ferienparadies. Flucht scheint unmöglich zu sein. Die Bewohner des Ortes tragen Nummern statt Namen, seine ist jetzt 6. Eine stets wechselnde Nummer 2 will von ihm die Gründe für seinen Rückzug vom Dienst wissen. Aber auf wessen Seite sind seine Entführer? Wird Nummer 6 die Flucht gelingen? Und vor allem: Wer ist Nummer 1?

Die kurzlebige britische Serie (nur 17 Episoden) aus dem Jahr 1967 wurde in Deutschland ab dem 16. August 1969 im ZDF gezeigt; in Österreich fand die Erstausstrahlung ab dem 5. Mai 1970 statt. "Nummer 6" war bahnbrechend, genreübergreifend - und McGoohan in Personalunion Hauptdarsteller, Produzent, Regisseur und Drehbuchautor; insgesamt also ein Novum für die Zeit und das Fernsehen.

Aus Anlaß des 50. Jahrestags der deutschen Fernsehpremiere würdigen die Freunde und Förderer der Serie Patrick McGoohans Werk mit einer Veranstaltung:



Wann? Am 12. 10. 2019, ab 11 Uhr

Wo? In einem Raum des Nordstadtzentrums, Reichenberger Str. 9, in der Universitätsstadt Gießen (Hessen, Deutschland)



Erwartet werden die folgenden Ehrengäste:



ERIC MIVAL - England; er war 1967 als assistant editor und music editor 18 Monate lang bei der Produktion von "Nummer 6" beschäftigt und mit Patrick McGoohan befreundet.



BERND RUMPF - Deutschland; er übernahm 2010 die Synchronsprecherrolle für McGoohans Figur "Nr. 6" in der vom Sender ARTE hergestellten Synchronfassung von vier bis dahin auf deutsch nicht existierenden Episoden.



ALAN N. SHAPIRO - USA; er ist Medienwissenschaftler (von Hause aus Software-Entwickler) und Philosoph mit Wohnsitz in Deutschland. Shapiro wird über die Aktualität von "Nummer 6" sprechen.



Das Tagesprogramm können Sie hier herunterladen.



Finden Sie hier auch das Grußwort zur Veranstaltung und erfahren Sie mehr über die Gäste.

Sie wollen noch mehr wissen? Dann klicken Sie hier oder hier.

Wir sehen uns!

die Veranstalter