Film-Tips März 2019

Hard Powder

Filmstart: 1. März 2019

Sicher, man kann etwas gegen Remakes haben. Man kann sich darüber alterieren, daß in Hollywood niemand mehr neue Ideen hat, daß man selbst die unbekanntesten Film- und Fernsehstoffe aus den 60er Jahren aufwärmt und selbst die bescheidensten Kino-/DVD-Erfolge aus anderen Ländern noch einmal abdreht, weil die Amerikaner halt nur bekannte Gesichter auf der Leinwand/dem Netflix-Bildschirm sehen wollen. Da dem aber nunmehr schon seit Jahrzehnten so ist, sollte man sich gar nicht mehr darüber aufregen - sondern lieber schauen, ob die Produzenten der Traumfabrik einem nicht zwischendurch doch die eine oder andere Perle vorwerfen.

"Hard Powder" ist so ein Fall. Man kann sich zwar nur über den "deutschen" Titel dieses Films wundern, weil der so gar nichts mit hartem Gesichtspuder, zu heftigem Geschlechtsverkehr oder pulvrigen Substanzen, die TV-Moderatoren die Nase verstopfen, zu tun hat, sondern wahrscheinlich (wer weiß, was die Titelgeneratoren in Berlin-Mitte so antreibt) mit Pulverschnee. Aber auch darüber sieht man als Mensch des 21. Jahrhunderts großzügig, weil gelangweilt, hinweg. Immerhin kann man froh sein, wenn für die US-Fassung eines "internationalen" Films der Originalregisseur engagiert wird - wie in diesem Fall der begabte Norweger Hans Petter Moland. Noch mehr freuen kann man sich darüber, daß der Film "Einer nach dem anderen" aus dem Jahr 2014, dessen Remake wir hier sehen dürfen, einer der besten und schwarzhumorigsten Streifen der vergangenen paar Jahre war. Und am größten ist die Freude, wenn man sich den Originaltitel in Erinnerung ruft, der soviel über so viele aussagt: "Kraftidioten". (!!!)

Erzählt wird die Geschichte eines Schneepflugfahrers (im Original in der norwegischen Provinz, in der Neufassung in einem Luxus-Skiort in Colorado), dessen Sohn durch eine Zwangsüberdosis Heroin ums Leben kommt und der daraufhin beschließt, blutige Rache zu nehmen (und nebenbei einen Drogenbandenkrieg auslöst). In "Kraftidioten" wurde der stille, depressive Rächer vom stoischen Stellan Skarsgârd gespielt, die US-Version läßt den pensionsreifen Racheexperten Liam Neeson ans Steuer des Schneepflugs. Böse-witzig bleibt die Sache trotzdem - auch wenn den seligen Bruno Ganz als Boß der norwegischen Serbenmafia-Filiale niemand ersetzen kann. Kann man sich anschauen; das Original aber (wenn man es noch nicht kennt) MUSS man sich anschauen. (ph)