Akzente_ Ostern 2019

Für eine Handvoll Hasen

Kaum hat das neue Jahr begonnen, ist auch schon wieder Ostern. Wir verabschieden uns in eine kleine Pause und geben Ihnen noch ein paar Empfehlungen mit auf den Weg.

wie Sie vielleicht gemerkt haben, gehen wir 2019 prinzipiell etwas ruhiger an als sonst. Das hat seine Gründe (die wir Ihnen in naher Zukunft auch präsentieren dürfen und werden). Bis es soweit ist: Machen Sie mit Al Cook eine musikalische Zeitreise durch die Blues-Geschichte. Wandeln Sie auf den Spuren unseres überaus geschätzten Mittäters Peter Hiess in seinen Depeschen aus der Provinz. Und last but not least: Entdecken Sie das erste Kapitel von "The Nazi Island Mystery" - r.evolvers revolutionärem Online-Schundroman um Kay Blanchard - neu und studieren Sie "Pol Pot Polka", die nicht minder lesenswerte Fortsetzung.

