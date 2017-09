Print-Tips-Spezial

Max Barry - Lexicon

Irgendwann spricht einer ein Machtwort - und dann ist alles aus. Zumindest die Welt, wie wir sie bisher gekannt haben ... In "Lexicon", dem neuen Buch des Australiers Max Barry, wird die Erde wieder einmal von einer geheimnisvollen Organisation bedroht, deren psychopathischer Anführer alles unter seine Kontrolle bringen will, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber davon weiß Wil gar nichts, als er in Chicago auf der Flughafentoilette von zwei Typen zusammengeschlagen wird und eine Nadel ins Auge gesteckt bekommt. Er hält sich für einen ganz normalen Handwerker, doch die Entführer, die ihn in eine rasante Orgie aus Verfolgungsjagden und Gewalt hineinziehen, versichern ihm, daß er die entscheidende Figur in einem geheimen Krieg sein könnte. Parallel dazu bekommt der Leser die Geschichte der jungen Emily erzählt, die von der Straße weg in eine Akademie aufgenommen wird, wo sie lernt, mittels Sprache zu manipulieren - und zwar nicht so wie diese NLP-Widerlinge, sondern richtig: Wer die richtigen Worte kennt (und die kriegt man in dieser Schule von Lehrern mit Dichterpseudonymen beigebracht), kann Menschen problemlos seinen Willen aufzwingen. Wie das alles weitergeht und neben der Krimihandlung auch noch eine Liebesgeschichte Platz hat, müssen Sie schon selber lesen. Es zahlt sich aus ... und Sie werden die Sprachmanipulation durch Massenmedien und Politiker danach vielleicht mit anderen Augen sehen/lesen.

