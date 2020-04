Film-Tips April/Mai 2020

Italienische Filmklassiker

Im Zuge der Verordnungen, Erlässe, Anordnungen und Verbote, die uns täglich ereilen, kam vor kurzem auch ein Irgendwas zu Wort und verkündete, daß die österreichischen Lichtspieltheater bis Ende August geschlossen bleiben sollen. Weil: Im Sommer geht eh kaum wer ins Kino. Ist es nicht schön, daß manchmal auch richtig Dumme reden dürfen - und daß sich die wirklich perfiden Anschaffer immer ein paar völlig Ahnungslose an die Seite stellen, die den Klüngel da oben ein bissl menschlich erscheinen lassen sollen? Es macht ja nichts, daß es seit ein paar Jahrzehnten Sommer-Blockbuster gibt. Vielleicht bereitet sich das nächste Quotenwesen schon jetzt darauf vor, zu Weihnachten ein generelles Einkaufsverbot zu erteilen, weil zu der Jahreszeit sowieso niemand was kaufen will ...

Egal. Die Kinobranche wird - so wie die Gastronomie und das Hotelgewerbe - derzeit planmäßig zugrundegerichtet. Leute sollen nicht mehr zusammenkommen dürfen, und wenn, dann nur maskiert, unter Aufsicht oder mit App und auf jeden Fall voll der Angst. Das wird diejenigen unter uns, die immer schon Menschenmassen gemieden haben (aber trotzdem gelegentlich gern ins Kaffeehaus gingen), in ihrem Alltagsverhalten nicht ganz so schwer treffen. Man nimmt sich einfach die eigene, riesige DVD-Kollektion her oder bestellt bei Amazon lebensnotwendiges Material nach.

Diese Seuchen-Saison (und glauben Sie mir, die werden nicht aufhören wollen, wenn sie einmal auf den Geschmack gekommen sind ...): italienische Filmklassiker. Legen Sie sich auf irgendeinem Wege so gut wie alles zu, was Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti, Roberto Rossellini und Pier Paolo Pasolini je gedreht haben. Bereiten Sie sich auf laaaange Filme und dementsprechend lange Filmnächte vor. Denken Sie daran, daß der ORF früher praktisch alle diese Werke gespielt hat, als er seinen Bildungsauftrag noch ernstgenommen hat und nicht reiner Erfüllungsgehilfe der neokommunistischen Rot-Grün-Mafia war. Und dann schauen Sie drauflos.

Fangen Sie mit den Highlights an: Antonionis "Blow Up" (einem der schönsten Filme aller Zeiten), gleich gefolgt von "Zabriskie Point" und "Beruf: Reporter" mit dem jungen Jack Nicholson - Ziel- und Inhaltslosigkeit der sogenannten Gegenkultur wurden nie attraktiver dargestellt. Machen Sie dann eventuell mit Viscontis Fiebertraum "Tod in Venedig" (großartig: Dirk Bogarde, den heute kaum noch wer kennt) und dann "Rocco und seine Brüder" (Alain Delon und Annie Girardot, auf ewig jung) weiter; die wirklichen Hämmer ("Ludwig II.", "Der Leopard") können Sie sich ja für später aufheben. Schwelgen Sie mit Fellini in seinen dahinmäandernden Visionen vom Italienisch-Sein, genießen Sie "La Strada", "Das süße Leben", "Die Müßiggänger", "Achteinhalb", "Fellinis Roma" - und fragen Sie sich auch heute noch, wie der schier unerträgliche Langweiler "Satyricon" damals einen Oscar kriegen konnte. Lassen Sie sich von Rossellini in "Rom, offene Stadt" (Anna Magnani - ein Wahnsinn!) einladen und verstehen Sie anhand von "Stromboli", warum sich der Mann damals in Ingrid Bergman verlieben mußte. Und fragen Sie sich bei Pasolini, wie ausgerechnet ein Erzkommunist mit "Das 1. Evangelium - Matthäus" einen der besten Bibelfilme aller Zeiten drehen konnte - nur um mit "Teorema - Geometrie der Liebe" die ganze Erlösergeschichte wieder auf den Kopf zu stellen (und sich gegen Ende im nach wie vor schockierenden "Die 120 Tage von Sodom" dem alten de Sade zuzuwenden).

Kurz und gut: Es gibt viel zu schauen und viel zu entdecken. Und das alles befreit das Gehirn so wie das Gemüt von dem bedrückenden Epidemieblödsinn, mit dem wir derzeit geschwächt und unterdrückt werden (sollen). In "Tod in Venedig" sieht man ja schon, wie die Mächtigen mit Seuchen umgehen und wozu sie sie benützen ... (ph)

