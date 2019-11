Film-Tips November 2019

Zombieland: Doppelt hält besser

8. 11. 2019

Irgendwie war "Zombieland" ja nicht schlecht, auf jene postmoderne Art, an die man sich leider in den Jahrzehnten seit Tarantino, den Coen-Gebrüdern & Co. schon fast gewöhnt hat. Nur das gewisse Etwas fehlte der Horrorkomödie (ein unglückliches Genre, das wenig Sehenswertes und viel Müll hervorbrachte) halt. Hätte sich Regisseur Ruben Fleischer an den Running-Gag mit den Regeln gehalten, der den Streifen in seinen ersten Minuten so flott machte, dann wäre das Endergebnis vielleicht bemerkenswerter ausgefallen. Leider ließ man sich aber dazu hinreißen, den Rest der besagten Regeln für Promo- und Internet-Material zu vergeuden; damit blieb von "Zombieland" nicht viel mehr als Charaktere, die nach amerikanischen Bundesstaaten oder Städten benannt sind (haha, wie wahnsinnig witzig!), ein Gastauftritt vom bereits altersweisen Bill Murray - und ... ja, ähem, das war´s dann auch schon. Eventuell noch Woody Harrelson in seiner Rolle als Tallahassee, die sich für seinen späteren Karrierepfad als prägend erweisen sollte.

Nun denn, zehn Jahre später: Harrelson ist immer noch dabei, der Rest des Zombiekiller-Teams (Emma Stone, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin) auch, Fleischer führt wieder Regie, und sogar Murray taucht als gar nicht so überraschender Überraschungsgast neuerlich auf. In der Zwischenzeit haben sich die vier Helden an die von Untoten überlaufene Welt gewöhnt, doch dann löst sich die Truppe auf, neue Charaktere (Luke Wilson, Rosario Dawson) mit den - siehe oben - "originellen" Filmnamen stoßen dazu, und man entdeckt eine neue Bedrohung, die viel gefährlicher ist als die menschenfleischgierigen Monster.

In der wirklichen Welt ist die Zombie-Welle in der Zwischenzeit ziemlich abgeebbt; sogar Jim Jarmusch durfte seine (noch postmodernere und naturgemäß völlig mißlungenene) Zombie-Horrorkomödie drehen, die "Walking Dead"-Serien schleppen sich mühsam durchs Digitalfernsehen. Kaum ein aktuelles Werk hat dem Genre noch irgendwas Neues hinzuzufügen - und auch "Zombieland: Doppelt hält besser" (im Original vielsagender: "Double Tap") verläßt sich auf die Qualitäten des ersten Teils und ist damit nicht viel mehr als bloße Bedürfnisbefriedigung für dessen Fans, die alles gleich für einen "Kultfilm" halten oder sich das von den üblichen Unbegabten einreden lassen. Die bisherigen Rezensionen fallen demnach auch eher mittelmäßig aus, auffallend sind darunter nur jene Kritiken, die "Double Tap" ein misogynes Frauenbild attestieren. An denen zeigt sich nämlich die wahre Bedrohung, die noch gefährlicher ist als die anderen 68er-Seuchen: die virale Untoten-Epidemie namens Feminismus. (ph)

